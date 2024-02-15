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Commerzbank сократил активы, связанные с Россией, на 400 млн евро

Немецкий банковский концерн Commerzbank сократил активы, связанные с Россией, за 2023 год с 744 до 344 млн евро, следует из его презентации. В четвертом квартале сокращение замедлилось и составило всего 67 млн евро. На 30 сентября чистый риск группы на Россию составлял 411 млн евро, сократившись за третий квартал более чем на 150 млн евро.

Немецкий Commerzbank сократил связанные с Россией активы
© globallookpress.com

В начале 2022 года активы группы, связанные с Россией, составляли почти 1,9 млрд евро. Таким образом, за два года они сократились более чем в пять раз. Среди оставшихся активов, которые раскрывает группа:

  • корпоративный кредитный портфель сократился в четыре раза, до 148 млн евро,
  • вложения в суверенные ценные бумаги — 47 млн евро, межбанковские кредиты — до 14 млн евро, что почти в 38 раз меньше чем в феврале 2022 года,
  • предэкспортное финансирование составило 135 млн евро (сократилось с начала года в четыре раза),
  • также российская дочерняя структура немецкой группы, держит около 400 млн евро в Банке России и на Московской бирже (кварталом ранее этот объем средств составлял порядка 500 млн евро).

Ранее руководство Commerzbank отмечало , что группа не планирует уходить с российского рынка, пока в стране есть их немецкие клиенты.

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