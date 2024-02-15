Немецкий Commerzbank сократил связанные с Россией активы

Немецкий банковский концерн Commerzbank сократил активы, связанные с Россией, за 2023 год с 744 до 344 млн евро, следует из его презентации. В четвертом квартале сокращение замедлилось и составило всего 67 млн евро. На 30 сентября чистый риск группы на Россию составлял 411 млн евро, сократившись за третий квартал более чем на 150 млн евро.

В начале 2022 года активы группы, связанные с Россией, составляли почти 1,9 млрд евро. Таким образом, за два года они сократились более чем в пять раз. Среди оставшихся активов, которые раскрывает группа:

корпоративный кредитный портфель сократился в четыре раза, до 148 млн евро,

вложения в суверенные ценные бумаги — 47 млн евро, межбанковские кредиты — до 14 млн евро, что почти в 38 раз меньше чем в феврале 2022 года,

предэкспортное финансирование составило 135 млн евро (сократилось с начала года в четыре раза),

также российская дочерняя структура немецкой группы, держит около 400 млн евро в Банке России Московской бирже