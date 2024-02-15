В ЕС обозначили позицию по продлению транзита российского газа через Украину

Комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон сообщила об отсутствии необходимости продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину. Соответствующее заявление она сделала в ходе заседания комитета Европарламента, передает Reuters.

Симсон напомнила о том, что договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на транзит 40 млрд куб. м газа в год истекает к концу этого года.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что российская сторона не ведет переговоры о продлении контракта о поставках газа ни с Киевом, ни с Брюсселем.

В первом квартале 2023 года российская компания «Газпром» обеспечила 7,5% суммарного импорта газа в ЕС. Для сравнения: в такой же период предыдущего года показатель был на уровне 28% (около 260 млн куб. м в сутки).