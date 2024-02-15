Украина отказалась исключать Raiffeisen из списка «спонсоров войны»

Украина отказалась исключать банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) из списка "спонсоров войны" из-за продолжения работы в России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

По его данным, недовольство украинских властей вызвало отсутствие конкретных действий, направленных на прекращение деятельности в РФ.

"Остается несколько неясных моментов", - приводит агентство цитаты из письма, направленного украинской стороной в управление банка.



"Непонятно, когда, если вообще это возможно, будет реализовано отделение [российского подразделения от головной структуры]", - подчеркнули в Киеве.

Как сообщил представитель RBI агентству, банк не может сейчас назвать сроки, в которые удастся покинуть Россию, поскольку это зависит от решений регулирующих органов.

В декабре 2023 года посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил ТАСС, что RBI подвергается беспрецедентному давлению из-за продолжающейся работы в России.

В декабре 2023 года агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники в ЕС, что Австрия блокировала 12-й пакет санкций против РФ, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, "поддерживающих Россию". После того, как Австрия сняла свое вето, заставив Киев в обмен исключить RBI из списка "спонсоров войны", 18 декабря 2023 года ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России.