Глава Euroclear оценила планы по использованию замороженных активов РФ

Глава Euroclear раскритиковала планы по использованию замороженных активов РФ
Глава международной финансовой компании Euroclear Лив Мостри раскритиковала планы по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Таким образом Мостри прокомментировала инициативу «Большой семерки» использовать замороженные активы Центрального банка России. По ее словам, такие действия стали бы «непрямой конфискацией».
«Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, которое может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация», — заявила она.
Мостри также добавила, что такое использование активов может пошатнуть доверие к евро.
«Мы не представляем, как Банк России просто согласится с тем, что было конфисковано, и что обязательства Euroclear просто перестали существовать», — подытожила она.