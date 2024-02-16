Турецкий банк назвал причину проверок ВНЖ у россиян

Запрос турецким Denizbank вида на жительство у клиентов из России связан с внутренними процедурами, а не с санкциями США. Об этом со ссылкой на представителя кредитной организации пишет РИА Новости.

Ранее издание РБК сообщило, что один из крупнейших турецких банков Denizbank начал массово рассылать письма клиентам-россиянам с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. В сообщениях банка сказано, что подтверждение необходимо отправить на электронный адрес, либо привезти в ближайшее отделение Denizbank.

«Это внутренние процедуры, когда отделения банка обновляют свою базу данных и запрашивают клиентов об изменениях или просят предоставить необходимую документацию», - пояснили представитель Denizbank.

При этом он подчеркнул, что нет никакой связи между уточняющими запросами и санкционным давлением США на турецкие банки из-за российских клиентов.

Ранее банки İş Bankası, Denizbank, Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank перестали принимать карты российской платежной системы «Мир». Перед этим Минфин США предупредил банки третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт.