Илон Маск увеличил долю в Tesla

Основатель и глава Tesla Илон Маск нарастил свою долю в компании с 13% до 20,5%. Стоимость акций, которые принадлежат предпринимателю, превышает $120 млрд. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Маск владеет около 441,06 млн обыкновенных акций Tesla. Ему также принадлежат опционы на покупку 303,96 млн ценных бумаг компании. Их можно реализовать в течение 60 дней с 31 декабря прошлого года.

До того, как Маск начал продавать акции Tesla, чтобы финансировать покупку Twitter за $44 млрд, ему принадлежало 22% автопроизводителя. Предприниматель намерен увеличить долю до 25%, чтобы иметь больше влияния при принятии решений.