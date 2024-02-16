Стало известно об объединении двух крупных российских банков

Совкомбанк планирует до конца 2024 года закрыть сделку по покупке "Хоум банка" (бывший "Хоум кредит банк"), следует из сообщения Совкомбанка.

"Совкомбанк объявляет о намерении приобрести "Хоум банк". Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений", - говорится в сообщении.

Первым этапом сделки станет покупка 51% акций "Хоум банка" за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций "Хоум банка", которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. "Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты "Хоум банка" в свою финансовую отчетность уже в 2024 году, после получения разрешения на сделку со стороны регуляторов", - указано в сообщении.

Совкомбанк также сообщает, что акционеры "Хоум банка" взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.

Ожидаемый положительный эффект от интеграции "Хоум банка" на капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49% акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу акционеров Совкомбанка в 2024-2025 годах. Оценка "Хоум банка" в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета "вечных" облигаций и дивидендов за 2023 год).