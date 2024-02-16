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Совкомбанк заявил о намерении купить "Хоум банк"

Совкомбанк планирует до конца 2024 года закрыть сделку по покупке "Хоум банка" (бывший "Хоум кредит банк"), следует из сообщения Совкомбанка.

Стало известно об объединении двух крупных российских банков
© РИА Новости

"Совкомбанк объявляет о намерении приобрести "Хоум банк". Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений", - говорится в сообщении.

Первым этапом сделки станет покупка 51% акций "Хоум банка" за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций "Хоум банка", которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. "Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты "Хоум банка" в свою финансовую отчетность уже в 2024 году, после получения разрешения на сделку со стороны регуляторов", - указано в сообщении.

Совкомбанк также сообщает, что акционеры "Хоум банка" взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.

Ожидаемый положительный эффект от интеграции "Хоум банка" на капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49% акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу акционеров Совкомбанка в 2024-2025 годах. Оценка "Хоум банка" в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета "вечных" облигаций и дивидендов за 2023 год).

Совкомбанк попал в лидеры по показателю возврата на капитал

Банк "Хоум кредит" с 1 июля 2023 года сменил название на "Хоум банк" после выхода чешского Home Credit B. V. из числа акционеров.

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