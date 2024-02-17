Путин указал на пользу от создания «Газпрома»

Путин: за счет создания «Газпрома» был сохранен газовый комплекс России
Президент России Владимир Путин поздравил «Газпром» с с 31-летием компании. Он отметил, что в результате образования холдинга российская газовая промышленность осталась единой, пишет РБК.
По данным портала, после распада Советского Союза активы Министерства газовой промышленности были распределены по всем бывшим союзным республикам. В 1992 году российское правительство попыталось разбить газовую отрасль на ряд холдингов.
Планам реформаторов помешали глава Минэнерго (на тот момент) Виктор Черномырдин (1938-2010) и президент Борис Ельцин (1931-2007). 17 февраля 1993 года было создано акционерное общество «Газпром».
«Создание «Газпрома» позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса. И за прошедшие годы мы не раз убеждались в обоснованности и выверенности принятого тогда решения», — подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства также отметил вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета страны, работу компании по газификации регионов.