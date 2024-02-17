Фонд авторитетнейшего в мире инвестора продал 10 млн акций Apple

«Если бы я знал причины, по которым фонд Баффета производит те или иные операции на финансовых рынках, наверное, я немного по-другому бы жил. Поэтому о глубинных инсайдах сказать не могу. Я мог бы предположить, что с учетом того, что компания Баффета имеет достаточно консервативный профиль, они решили уменьшить позицию по акциям Apple из за кризиса идей, о котором говорят многие. Iphone нового поколения не показывает ничего нового, возможно, они также не ожидали ничего сверхъестественного и от гарнитуры дополненной реальности, которую недавно выпустил Apple. Второе предположение, к котором я склоняюсь, что у компании Баффета есть более интересные инвестиционные идеи. Мы должны помнить, что не всегда акции продают, потому что они плохие, часто их продают, потому что находят какую-то более интересную альтернативную инвестиционную идею. Я вполне допускаю, что эта продажа была связана с необходимостью высвободить денежные средства для инвестиций в более перспективные активы».