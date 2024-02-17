Фонд авторитетнейшего в мире инвестора продал 10 млн акций Apple

Фонд авторитетнейшего в мире инвестора Уоррена Баффета продал 10 млн акций Apple
Уоррен Баффет избавляется от бумаг Apple. Фонд Баффета Berkshire Hathaway продала 10 млн акций Apple. Таким образом, доля инвесткомпании Баффета в капитале производителя iPhone сократилась примерно на процент. Произошло это еще в IV квартале прошлого года, но известно стало только на этой неделе из документов, которые Berkshire Hathaway направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. После этого акции Apple на утренних торгах в четверг упали на 1,2%.
Знаменитый инвестор известен тем, что обычно играет в долгую и держит бумаги десятки лет. Именно на такой стратегии «оракул из Омахи» и заработал состояние в 106 миллиардов долларов. Почему Баффет решил сократить объем инвестиций в Apple? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова:
Максим Ульянов независимыйц финансовый эксперт и инвестор:
«Если бы я знал причины, по которым фонд Баффета производит те или иные операции на финансовых рынках, наверное, я немного по-другому бы жил. Поэтому о глубинных инсайдах сказать не могу. Я мог бы предположить, что с учетом того, что компания Баффета имеет достаточно консервативный профиль, они решили уменьшить позицию по акциям Apple из за кризиса идей, о котором говорят многие. Iphone нового поколения не показывает ничего нового, возможно, они также не ожидали ничего сверхъестественного и от гарнитуры дополненной реальности, которую недавно выпустил Apple. Второе предположение, к котором я склоняюсь, что у компании Баффета есть более интересные инвестиционные идеи. Мы должны помнить, что не всегда акции продают, потому что они плохие, часто их продают, потому что находят какую-то более интересную альтернативную инвестиционную идею. Я вполне допускаю, что эта продажа была связана с необходимостью высвободить денежные средства для инвестиций в более перспективные активы».
Это не первый раз, когда Berkshire Hathaway сокращает вложения в Apple. Во второй половине 2020 года компания Баффета продала акции на сумму около 11 млрд долларов. Позже миллиардер назвал это возможной ошибкой.