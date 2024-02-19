МФО продают просроченные долги по самым высоким ценам за пять лет

Средневзвешенная стоимость на рынке цессии микрофинансовых организаций (МФО) достигла 16,55% от суммы долга. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на данные коллекторского агентства ID Collect. Показатель стал максимальным с 2019 года.

Общий объем рынка продажи прав требования долга МФО составил 71,6 млрд рублей. Это также рекордное значение за пять лет. Доля закрытых сделок была равна 94%, по данным СРО МиР. Как омечает издание, показатель отражает рост интереса инвесторов к цессии микрозаймов.

При этом МФО продают все более «молодую» просрочку. По статистике ID Collect, треть цессии пришлась на задолженность в 181–270 дней, еще треть — в 121–180 дней. А самые «старые» долги, просрочненные больше, чем на 541 день, составили менее четверти от всех предложений на рынке.

Продавать просрочку МФО «экономически выгоднее», чем взыскивать ее самостоятельно или по агентской схеме, так как суды могут затягиваться надолго, объяснили в Summit Group. Крупные компании стремятся увеличивать объемы выдачи и для этого им нужны средства.