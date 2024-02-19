В Совфеде решили вернуться к идее налога для маркетплейсов

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал поправки, предусматривающие введение инфраструктурного платежа для крупных интернет-магазинов в адрес «Почты России». Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, маркетплейсы должны будут перечислять 0,5% своего квартального оборота на нужды почтовой связи. Инициатива призвана поддержать работу убыточных отделений «Почты России» в труднодоступных населенных пунктах.

Поправки Кутепов направил в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там их прорабатывают с учетом мнения заинтересованных министерств.

Осенью 2023 года аналогичную идею озвучивала сама «Почта России». Однако тогда премьер Михаил Мишустин не поддержал введение платежа, несмотря на одобрение спикера Совфеда Валентины Матвиенко.