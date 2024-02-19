Суд обратил в доход РФ акции фабрики "Рошен" экс-президента Украины

Октябрьский районный суд Липецка принял решение о передаче в доход Российской Федерации акций липецкой кондитерской фабрики "Рошен" (Roshen), принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

"Суд принял решение о передаче акции АО "Липецкая кондитерская фабрика" в доход государства", - сказал он.

Собеседник отметил, что решение принято после обращения Генеральной прокуратуры РФ, в доход государства также обращены доли в уставном капитале ООО "Рошен" гендиректора предприятия Олега Казакова.

"Также решением суда на территории Российской Федерации запрещена деятельность бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея, которые являются основными владельцами кондитерской фабрики "Рошен", и Олега Казакова", - сказал он.

Липецкая фабрика "Рошен" с 2015 года вела в судах серию дел о начислении ей НДС при строительстве производства в Косыревке Липецкого района Липецкой области, которое проводила нижегородская научно-производственная фирма "Металлимпресс". В 2015 году ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. С тех пор оспариваемая по всем делам общая сумма выросла до 1 млрд рублей.