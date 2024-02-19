«Тихий найм» — это не новая практика, просто сейчас ее стали использовать чаще, что вполне логично и закономерно. Когда ты не можешь найти нужного специалиста, тебе проще «раскидать» обязанности по имеющимся сотрудникам, которые ими уже занимались. И в этой истории выигрывают все. Так, HR не нужно открывать новую ставку, а работодателю не нужно раздувать свой штат и нести лишний груз ответственности, ему не нужно «вкатывать» человека в новый для того рабочий процесс, ведь это связано с рядом трудностей. Пока новому сотруднику все покажут и расскажут – пройдет время. Кроме того, есть риск, что сотрудник окажется некомпетентным, что он окажется вором, мошенником или «засланным казачком» из конкурирующей компании. Или же он может просто не пройти испытательный срок, а на человека уже потрачено множество ресурсов. То есть с приемом на работу новых людей есть множество «но», а «тихий найм» позволяет работодателям экономить силы и средства. Вместе с тем соискатели при «тихом найме» получают дополнительную работу на текущем месте, то есть они не ищут новую работу, они уже интегрированы в коллектив, графики не пересекаются, все рабочие процессы остаются в рамках одного и того же контура, а выплата зарплаты ведется одним и тем же работодателем. При «тихом найме» также больше вероятность того, что сотрудник легко освоит новые обязанности.

Гарри Мурадян Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России