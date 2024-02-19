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Суд обратил в доход РФ акции фабрики «Рошен» экс-президента Украины

Октябрьский районный суд Липецка изъял в доход России акции кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну. Lenta.ru

"Суд принял решение о передаче акции АО "Липецкая кондитерская фабрика" в доход государства", - сказал представитель суда. ТАСС

В доход РФ также обращены доли в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора Олега Казакова. Решение было принято после обращения Генпрокуратуры РФ. Кроме того, суд запретил деятельность на территории РФ Петра Порошенко, его сына Алексея и Олега Казакова. Газета.Ru

Суд обратил в доход РФ акции фабрики «Рошен» экс-президента Украины
© РИА Новости
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