Суд обратил в доход РФ акции фабрики «Рошен» экс-президента Украины

Октябрьский районный суд Липецка изъял в доход России акции кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну. Lenta.ru
"Суд принял решение о передаче акции АО "Липецкая кондитерская фабрика" в доход государства", - сказал представитель суда. ТАСС
В доход РФ также обращены доли в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора Олега Казакова. Решение было принято после обращения Генпрокуратуры РФ. Кроме того, суд запретил деятельность на территории РФ Петра Порошенко, его сына Алексея и Олега Казакова. Газета.Ru