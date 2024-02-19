Суд обратил в доход РФ акции фабрики «Рошен» экс-президента Украины

В доход РФ также обращены доли в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора Олега Казакова. Решение было принято после обращения Генпрокуратуры РФ. Кроме того, суд запретил деятельность на территории РФ Петра Порошенко, его сына Алексея и Олега Казакова. Газета.Ru