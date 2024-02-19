Анонсировано начало работы «Тинькофф» в Крыму
В техподдержке банка «Тинькофф» сообщили о планах кредитной организации начать со вторника, 20 февраля, осуществлять доставку дебетовых и кредитных карт в Крым, передает РИА Новости.
Отмечается, что встречи с представителем банка пройдут в Севастополе и Симферополе.
Среди банков, которые сейчас ведут деятельность в Крыму, - Сбер, Промсвязьбанк, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), АБ «Россия», Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР).
Ранее банк «Тинькофф» принял решение о смене логотипа — раньше на нем был герб дворянского рода Тиньковых, а теперь на нем можно заметить желтый щит с буквой «Т». В кредитной организации прокомментировали данное решение. Там заявили, что изменение графического знака — «эволюционное развитие бренда».
Новый логотип уже поместили на сайт банка. По словам представителя кредитной организации, банк движется «в сторону простоты, легкости и доступности».