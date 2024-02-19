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Путин одобрил продажу российского подразделения британского HSBC

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее АО «Экспобанк» купить 100% долей российского подразделения британского банка HSBC. Распоряжение было опубликовано на сайте правовых актов.

Путин одобрил продажу российского подразделения британского HSBC
© РИА Новости

HSBC-банк является одним из крупнейших в мире финансовых конгломератов, предоставляющих банковские и финансовые услуги. Кроме того, компания является крупнейшим по размеру активов и рыночной капитализации банком Великобритании.

«Разрешить совершение АО “Экспобанк” сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале HSBC банка», — сказано в распоряжении.

Ранее Путин подписал указ об обновлении стратегии развития ИИ до 2030 года.

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