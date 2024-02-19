МАГАТЭ увидело рост присутствия России на мировом рынке обогащения урана

Россия увеличила свое присутствие на мировом рынке обогащения урана. Об этом в интервью агентству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси .

По его словам, ожидалось, что доля российских предприятий снизится, однако в реальности произошло обратное. Он отметил, что Европа потеряет миллиарды евро в случае решения снизить свою зависимость от ядерного сектора России, поэтому санкции в отношении «Росатома» будут нереалистичными и нецелесообразными.