Крупные российские торговые сети в последнее время продают яйца себе в убыток, то есть, по ценам ниже, чем закупили их у поставщиков. Об этом представители ретейлеров заявили на заседании аграрного комитета Госдумы, пишет «Прайм».

По данным Росстата, в 2023 году куриные яйца в ряде российских регионов подорожали на 61,35%, в том числе за декабрь — на 18,17%. Ситуация привлекла внимание руководства страны и была поставлена задача снизить цены. В 2024 году стоимость яиц стала падать и с начала текущего года по 5 февраля снизилась в среднем на 2,58%.

По словам начальника управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group Павла Шумова, с начала года закупочная цена на яйца действительно упала на 15,8%, розничная также примерно на 15%.

«Наценка у нас полгода примерно отрицательная, если говорить о яйце категории С1-С2, сейчас уровень закупки на уровне 127 рублей, розница — 118 рублей за десяток яиц», - пояснил он.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Магнита» Юлия Храмайкова также обратила внимание на отрицательную наценку при продаже яиц. По ее словам, сеть покупает яйца по 115 рублей за десяток, а продает по 113 рублей.

«Решение — долгосрочные контракты. По яйцам мы очень активно ведем эту работу, на 55 поставщиков вышли с предложением заключить такие контракты. К сожалению, положительный ответ получили только от 15 птицефабрик», - констатировала Храмайкова.