ВТБ подготовил четыре стратегии для возврата заблокированных активов

"Другие контрагенты позднее (чем ВТБ - прим. ТАСС) попадали под блокирующие санкции и имели другую бизнес-модель. Если у нас наблюдается недостаток обязательств с недружественными держателями или избыток заблокированных активов над этими обязательствами, то, возможно, на рынке найти контрагентов сторонних, у которых обратная ситуация и есть избыток этих обязательств перед держателями недружественных стран, - отметил Пьянов. - Если бы мы нашли такого контрагента, мы бы могли взаимовыгодно с дисконтом продать туда часть наших заблокированных активов. Этот сторонний контрагент выделил бы из себя по 292 ФЗ общество, в котором были бы и собственные заблокированные активы, и наши заблокированные активы. И на размер дисконта получить прибыль в силу полного восстановления в рамках этого выделения: 100% заблокированные активы покрываются обязательствами недружественных держателей".