"Транснефть" провела дробление акций

"Транснефть" провела операции по дроблению акций, в результате которых 1 акция конвертирована в 100 акций той же категории, сообщает компания.

"19.02.2024 на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО "Транснефть" - АО " НРК-Р.О.С.Т .", проведены операции по дроблению акций, в результате которых одна акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 рубля (1 копейка) каждая", - говорится в сообщении.

Сейчас уставный капитал "Транснефти" составляет 7 млн 249 тыс. 343 рубля и разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных акций и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Количество обыкновенных акций после дробления составит около 569,45 млн штук, привилегированных - порядка 155,49 млн.

Первым идею дробления привилегированных акций "Транснефти" предложил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Он вошел в совет директоров компании в 2017 году, тогда же стало известно, что дробление предполагается в пропорции 100 к 1 с целью "повышения акционерной стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности за счет снижения входного порога для инвестиций в ее акции".