Россельхознадзор: недопустима продажа запрещенных кормов в интернете

В Россельхознадзоре назвали недопустимой продажу на маркетплейсах кормов для животных, которые запрещены к ввозу в Россию. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства пишет ТАСС.

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По словам представителя Россельхознадзора, мониторинг сайтов, торгующих кормовой продукцией для животных, ведется на постоянной основе.

«Россельхознадзор регулярно проводит совещания с представителями маркетплейсов и обращает внимание на недопустимость реализации запрещенных к ввозу кормов», - заметил он.

При этом в случае выявления сайтов, осуществляющих продажу кормов, в отношении которых введены ограничения, принимаются соответствующие меры, подчеркнули в ведомстве.

Россельхознадзор с 6 февраля приостановил ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill`s. В ведомстве пояснили, что решение было принято в связи с поставками некачественной продукции.