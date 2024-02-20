Россельхознадзор: недопустима продажа запрещенных кормов в интернете
В Россельхознадзоре назвали недопустимой продажу на маркетплейсах кормов для животных, которые запрещены к ввозу в Россию. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства пишет ТАСС.
По словам представителя Россельхознадзора, мониторинг сайтов, торгующих кормовой продукцией для животных, ведется на постоянной основе.
«Россельхознадзор регулярно проводит совещания с представителями маркетплейсов и обращает внимание на недопустимость реализации запрещенных к ввозу кормов», - заметил он.
При этом в случае выявления сайтов, осуществляющих продажу кормов, в отношении которых введены ограничения, принимаются соответствующие меры, подчеркнули в ведомстве.
Россельхознадзор с 6 февраля приостановил ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill`s. В ведомстве пояснили, что решение было принято в связи с поставками некачественной продукции.
В перспективе, при выявлении серьезных нарушений, корм Hill’s может полностью исчезнуть с российского рынка, поскольку производства на территории России у американского бренда нет.