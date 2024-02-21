ЦБ отозвал лицензию у Киви банка

ЦБ принял решение об отзыве лицензии у Киви банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Подчеркивается, что меру в отношении Киви банка приняли из-за того, что он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Кроме того, указанная кредитная организация систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указано в сообщении регулятора.

Также установлены многочисленные случаи открытия банком Киви-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, отмечает Банк России. Это создавало значительные риски для граждан.

В сообщении также говорится, что банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).