Японский производитель стекла продал два своих завода в России

Японская компания AGC, крупнейший в мире производитель стекла, продала два стекольных завода в России — Борский и Клинский.

Об этом, как пишет «Коммерсантъ», рассказал директор предприятий Сергей Князев.

По его словам, покупателем выступил санкт-петербургский холдинг «Адамант», у которого есть активы в области переработки стекла.

Стоимость сделки не называется.