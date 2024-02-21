Безос продал 50 млн акций Amazon на $8,5 млрд

Основатель крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос в феврале этого года продал 50 млн акций компании на $8,5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Безос хотел продать до 50 млн акций Amazon до 2025 года. План продажи компания приняла ещё в ноябре 2023 года. С 16 по 20 февраля предприниматель продал 14 млн акций Amazon на сумму около $2,4 млрд. До этого он реализовал ещё 36 млн акций ритейлера.

Безос, который основал Amazon и владеет аэрокосмической компанией Blue Origin и газетой Washington Post, не раскрыл планов по использованию вырученных средств. Его состояние оценивается в $191,3 млрд.