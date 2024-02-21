Альфа-банк объявил о получении международного рейтинга в Китае
Рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co., Ltd в Китае присвоило Альфа-банку международный рейтинг на уровне AA- со стабильным прогнозом, что соответствует суверенному кредитному рейтингу РФ в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Результат отражает высокий уровень кредитоспособности банка и устойчивость его бизнес-модели, а также позицию крупнейшего частного банка по размеру активов с постоянно растущим масштабом бизнеса. Банк работает над инновационными технологичными решениями, в том числе и в области ВЭД. Например, запустил отраслевые нетворкинг площадки для предпринимателей России и Китая», — говорится в сообщении.
В компании также подчеркнули, что в прошлом году, в рамках стратегии развития бизнес-отношений с Китаем, было принято решение открыть филиалы в Пекине и Шанхае.
«Эксперты China Lianhe Credit Rating Co., Ltd отметили системную значимость, эффективную систему корпоративного управления, сильную собственную кредитоспособность банка. Диверсифицированная структура кредитного портфеля, стабильные источники операционного дохода и продуманная стратегия служат залогом устойчивого роста», — рассказали в Альфа-банке.
China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. — одно из крупнейших кредитно-рейтинговых агентств в Китае. Компания была основана в 2000 году. Агентство предоставляет независимые и объективные услуги по присвоению кредитных рейтингов эмитентам Китая и других стран.