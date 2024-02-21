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"Тинькофф" не увидел серьезных проблем в работе с китайскими банками

"Тинькофф" не наблюдает серьезных проблем в работе с китайскими банками, отклонения банковских переводов периодически случаются, но это результат естественного процесса проверки операций комплаенсом в любом банке. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления продуктов "Тинькофф бизнеса" Леонид Назаров.

"Тинькофф" не увидел серьезных проблем в работе с китайскими банками
© РИА Новости

Ранее "Известия" со ссылкой на генерального директора АО "Первая группа" Алексея Порошина сообщили, что три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China.

"Для нас China Construction Bank и Bank of China всегда были одними из самых надежных банков с точки зрения обработки наших переводов. Серьезных проблем в работе с китайскими банками мы не наблюдаем. Отклонения банковских переводов периодически случаются, но это результат естественного процесса проверки операций комплаенсом в любом банке. На данных момент доля отклонений не превышает 1-2%, что является нормой уже многие годы", - сказал Назаров.

Руководитель управления продуктов "Тинькофф бизнеса" также отметил, что в "Тинькофф" тщательно изучаюют, какие именно переводы вызывают повышенное внимание со стороны китайских банков, и предупреждают клиентов о подобных деталях.

"Мы также даем рекомендации, как правильно оформить перевод и как отвечать на запросы китайских банков, чтобы шансов на успешное проведение перевода было больше", - добавил он.

Кроме того, по его словам, "Тинькофф" регулярно общается с китайскими корреспондентами и синхронизируется по требованиям и нововведениям, связанным с ВЭД.

25 февраля 2023 года санкции против "Тинькофф" ввел Евросоюз, в мае - Великобритания, затем в июле в свои санкционные списки банк занесли США и Канада.

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