«Яндекс» занял первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета

"Яндекс" шестой год подряд занял первое место в опубликованном Forbes рейтинге самых дорогих компаний российского сегмента Интернета. По данным издания, стоимость компании составила $12,5 млрд.

Всего в рейтинг вошли 30 компаний, чья выручка формируется в Интернете. Их стоимость зафиксирована на 1 февраля 2024 года. Forbes запрашивал финансовые показатели и подсчитывал стоимость компаний, сравнивая их с публичными аналогами. Также учитывались оценки финансовых аналитиков и данные по сделкам с акциями компаний.