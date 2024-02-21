С основателя «Яндекса» могут снять санкции Евросоюза

С основателя и бывшего генерального директора компании «Яндекс» Аркадия Воложа могут снять санкции Европейского союза. Об этом сообщило финское информационное агентство STT, ссылаясь на источники.

В декабре прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов 60-летнего Воложа написало, что бизнесмен пытается добиться снятия санкций с себя через суд.

«Аркадий Волож не должен был подвергаться санкциям после начала конфликта на Украине, поскольку он никогда не был близок к российскому президенту и осуждал действия России», — приводит агентство тезис юристов Воложа, выступавших на заседании Европейского суда общей юрисдикции.

Другой аргумент в пользу снятия санкций — Волож не является крупным акционером «Яндекса» и передал свою долю 8,6% независимому управляющему. Кроме того, утверждают адвокаты, бизнесмен не имеет права собственности и контроля над компанией.

Суд доводы защитников Воложа счел неубедительными и отметил, что предприниматель якобы по-прежнему принимает активное участие в российской экономике.