Германия разрешила использовать софт SAP в России

Немецкие власти разрешили использовать софт SAP в России
Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) выдало разрешение на экспорт в Россию немецкого программного обеспечения SAP. Оно действует до 31 марта 2025 года, пишут «Ведомости».
Генеральная лицензия BAFA на софт действует только для дипломатических и консульских представительств ЕС в России, части международных организаций, а также для российских дочерних структур компаний, зарегистрированных в ЕС и Швейцарии.
Разрешение допускает продажу, доставку, передачу или экспорт ПО, а также оказание сопутствующих услуг. Осуществление платежей за софт от SAP возможно от российских лиц, если они не являются подсанкционными.
До сих пор SAP в России используют примерно в двух тысячах организаций. Среди них такие крупнейшие холдинги как «Газпром», РЖД, «Аэрофлот», «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.видео-Эльдорадо», «Черкизово».
Напомним, в марте 2022 года SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, а также прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС. А с 20 марта 2024 года компания обещала закрыть доступ к своим облачным услугам клиентам из России.