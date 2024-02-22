РБК узнало детали многомиллиардного российского иска к финской верфи

В феврале 2024 года российская «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) подала иск к финской Arctech Helsinki Shipyard Oy более чем на 36 миллиардов рублей. Три источника РБК, знакомых с сутью иска, утверждают, что в иске идет речь о «периоде и схемах финансирования работы финской верфи», когда российская корпорация была ее владельцем.

По словам собеседников РБК, также иск связан с Невским судостроительно-судоремонтным заводом (Невский ССЗ) в Шлиссельбурге, все еще находящимся на балансе Arctech Helsinki Shipyard Oy. РБК отмечает, что на фоне западных санкций были затруднены корпоративные процедуры на Невском ССЗ «с учетом его фактического нахождения в европейской юрисдикции и иностранного акционера».

В пресс-службе ОСК не стали комментировать суть иска, заявив РБК, что подали его «в целях защиты имущественных интересов» компании.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин рассказал изданию, что в последнее время стало больше исков компаний из РФ к их зарубежным структурам с требованиями о взыскании.

«Это может быть оформлено как взыскание задолженности, сформировавшейся между участниками одной холдинговой структуры по договору поставки, либо в результате уступки прав требования, либо иначе. Чаще всего заявленная цель соответствует фактической, реже - заключается в стремлении вывода капитала из недружественной юрисдикции», - рассказал юрист.

РБК отмечает, что Arctech Helsinki Shipyard Oy появилась в 2011 году как совместное предприятие ОСК и корейского холдинга STX (позже он продал свои доли российскому партнеру). Компания построила несколько судов снабжения и ледоколов.

Источники РБК утверждают, что проблемы возникли после обвала курса рубля в 2014-2015 годах: контракты на строительство судов были в рублях, но покупки оборудования и выплаты рабочим велись в евро. В итоге в 2019 году ОСК договорилась с круизной компанией Algador Holdings Ltd об обмене верфями.