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У Райффайзенбанка сбой в мобильном приложении

Клиенты Райффайзенбанка жалуются на работу его мобильного приложения: проблема со входом и нестабильная его работа, рассказали Frank Media несколько клиентов банка. «Вход в онлайн сейчас может быть нестабилен», — сообщается в самом приложении.

В работе приложения Райффайзенбанка случился сбой
© ТАСС

В поддержке банка также заявляют, что «приложение сломалось».

«Мы чиним его и постараемся исправить все как можно скорее», — говорит оператор.

Frank Media направили запрос в пресс-службу банка.

Накануне У Райффайзенбанка также наблюдался сбой: не работала оплата мобильной связи и некоторых других услуг через мобильное приложение. В пресс-службе банка Frank Media подтверждали эту проблему: это связано с отзывом банковской лицензии Киви-банка, через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний.

До этого сбои в работе приложения банка наблюдались в декабре и ноябре 2023 года. Тогда клиенты также жаловались на нестабильность работы приложения: нельзя было сделать переводы, счета отражались некорректно.

Компании
Киви Банк
Райффайзенбанк Австрия