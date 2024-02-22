Великобритания расширила санкционные списки по РФ

Великобритания расширила еще на 50 позиций антироссийский санкционный список, внеся в него руководство УГМК, АЛРОСА и «Новатэка». Об этом говорится в заявлении британского МИД.

Западные страны после начала специальной операции на Украине усилили давление на Россию, сформировав в том числе и особые санкционные списки. Такой список был создан и Великобританией. Он несколько раз обновлялся.

«Новые санкции нацелены на ключевые источники российских доходов и ограничивают торговлю металлами, алмазами и энергоносителями», - говорится в сегодняшнем заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что Лондон также готовится к борьбе с судами «теневого флота», «используемыми Россией для смягчения ударов, связанных с нефтяными санкциями».

В расширенный санкционный список Лондоном были включены «компании, связанные с производством боеприпасов, таких как системы запуска ракет, и других критически важных товаров, используемых в военной технике», в том числе Пермский пороховой завод.

Также под санкции попали руководитель компании по производству алмазов АЛРОСА, «пять руководителей высшего звена или владельцев крупнейших российских производителей меди, цинка и стали», Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, «которые работают в российской энергетике в составе теневого флота».