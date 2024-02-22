Секреты успеха: ключевые принципы, которыми руководствуется Тимур Турлов

Тимуру Турлову 36 лет и последние 15 лет он занимается формированием и развитием одного из крупнейших финансовых международных холдингов Freedom Holding Corp с центральным офисом в Казахстане. Акции его компании торгуются на американской бирже NASDAQ и за неполные пять лет выросли более чем в 5 раз. Стоимость всего бизнеса оценивается выше $4,5 млрд, а состояние самого предпринимателя – в $3,6 млрд. Турлов входит в глобальный список Forbes и в пятерку самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Рассмотрим основные принципы Тимура Турлова, которые помогли ему достичь такого успеха.

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Открытость и прозрачность

Тимур известен своей открытостью и неизменной склонностью делиться своим видением в сфере финансов. Однако особенно явно эта черта характера проявляется в бизнесе. Freedom Holding Corp является публичной компанией и каждый квартал финансовые показатели деятельности холдинга публикуются на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В качестве аудитора холдинга выступает представитель «большой четверки» – Deloitte. Для холдинга предоставление отчетности по мировым стандартам – это выход на новый уровень прозрачности.

Открытость и честность также помогает Тимуру и всему Freedom противостоять негативным информационным атакам, которые активизировались в последнее время. Самой масштабной историей стало расследование медведей» из Hindenburg Research в прошлом году.

Тимур Турлов уверен, что, если развиваешь публичный бизнес, без нападок не обойтись. В черном пиаре заинтересованы чаще всего не столько конкуренты, сколько люди, пытающиеся заработать быстро. Все «расследования» строятся на заявлениях анонимных источников, а цель очень проста — создавать негативный информационный фон вокруг компании. По такому же принципу было построено и «расследование» Hindenburg против холдинга. Однако у них не получилось посеять панику среди клиентов и акционеров Freedom, так как многие их заявления были голословными, особенно после публикации годового отчета и чистого заключения от аудитора.

Чтобы снять любые вопросы, независимые члены совета директоров инициировали внешнюю проверку холдинга международными компаниями Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance. Их представители изучили огромное количество документов, побывали в офисах Freedom в Казахстане и на Кипре, пообщались с сотрудниками. Экспертиза показала, что холдинг действует в рамках закона и соблюдает все необходимые нормы, а предъявленные обвинения в отчете ложны – ни одно из них не подтверждается доказательствами.

«Я считаю, что важно уметь четко реагировать на негатив и предоставлять понятные и честные ответы на возникающие вопросы. На этом строится репутация действительно открытой компании. А в нашем бизнесе очень многое зависит от репутации и порядочности, я беру на себя неукоснительное исполнение своих обязательств. Кроме того, я сумел собрать хорошую команду, которая дала мне кредит доверия», – признается Тимур.

Доверие команде

Во всем Freedom Holding Corp. работает более 7 тыс. человек. Турлов не раз говорил о значимости своей команды в построении бизнеса.

«Мне кажется, многое зависит от того, насколько человек может быть дипломатом, и от его умения слушать и понимать людей. Я всегда хотел строить мосты между странами и всегда гордился своей способностью слушать, понимать многих членов моей команды. Некоторым руководителям хочется собрать команду, которая будет всячески подчиняться, то есть потенциально более слабых с лидерской точки зрения людей, чем он сам. Но мне кажется, большое искусство не в том, чтобы найти людей слабее себя и идти по легкому пути, а в том, чтобы пытаться строить отношения с людьми, готовыми спорить и пытающимися изменить тебя», – считает предприниматель.

Социальная помощь

Турлов и Freedom Holding активно вкладываются в социальные проекты в Казахстане. Это и развитие футбола, и экология, и культурные проекты. Почему это настолько важно для Тимура? Во многом одна из причин кроется в том, что предприниматель и его большая семья (у Тимура 6 детей) живут в Казахстане уже много лет. Турлов признается, что хотел бы создать в жизни что-то значительное и полезное, крутые продукты, которые сделают страну чуточку лучше и эффективнее.

В Казахстане высокая рождаемость, и при этом снижается средний возраст населения. Молодые энергичные люди становятся самым главным ресурсом. Эти таланты — «новая нефть» страны.

«Я считаю, что сейчас важно выстраивать правильное взаимодействие внутри общества, чтобы заработали так называемые социальные лифты, которые помогут новым поколениям реализовать себя», – говорит Тимур.

В начале февраля открылся новый кампус школы IQanat для одаренных детей из сельской местности, который получил название Freedom House. Теперь более 600 юных учеников смогут учиться и проходить дополнительные курсы в современном удобном здании. Тимур Турлов с 2019 года является попечителем школы и спонсировал строительство нового кампуса.

В 2023 году Турлов стал президентом Казахстанской федерации шахмат. Для Тимура это своеобразный вызов – опыта управления общественной организацией нет.

«Мне важно на практике понять, как я могу принести пользу, руководя шахматной федерацией, смогу ли внести значимый вклад в развитие этого вида спорта. Тут все устроено не как в бизнесе, но при этом мы можем использовать наши лучшие практики управления. И я считаю, что обществу очень нужно, чтобы предприниматели активно вовлекались в такие процессы. Эту культуру надо выстраивать. Я увидел, что шахматы — это классный интеллектуальный клуб, за ними очень много интереснейших крутых людей следит. Я думаю, проект рассчитан не на «здесь и сейчас», это игра вдолгую», – считает предприниматель.

Однако за последний год Казахстан стал более видимым для шахматного мира. В республике прошли матч за звание чемпиона мира по версии ФИДЕ в Астане; чемпионат Азии среди мужчин и женщин в Алматы и чемпионат мира среди школьных команд в Актау.

Деньги должны работать

Как уже было сказано, состояние Тимура Турлова оценивается в $3,6 миллиарда, но сам предприниматель признается в интервью проекта «Без мишуры», что относится к этой цифре скептически. Он понимает, что это лишь оценка стоимости акций его компании и не отражает реального наличия огромных сумм денег на его счетах. Турлов не придерживается идеи хранения денег в «тумбочках», предпочитая вкладывать их в активы, которые приносят доход.

В первую очередь, это интересные стартапы и бизнесы, которые могут принести пользу его Freedom Holding или же социальные проекты, помогающие улучшать жизнь.

Турлов также инвестирует в фондовый рынок, но является долгосрочным инвестором.

«Те, кто суетится, в итоге проигрывают. Кто умеет ждать, добивается успеха», – говорит предприниматель.

Однако, как он сам признается, у него мало активов – в основном это акции собственного холдинга FRHC и проектов, которые встраиваются в экосистему. Тем не менее у предпринимателя есть и публичный портфель, куда входят акции 11 крупных и средних компаний на фондовом рынке США. Он уже принес прибыль в почти 20%.

«История инвестиций говорит о том, что единственный способ сохранить и приумножить свои деньги на длительном промежутке времени — это покупка акций. Другого пути победить инфляцию, если смотреть на Америку за последние 200 лет, нет», – считает Турлов.

Быть любопытным и не бояться рисковать

По мнению предпринимателя, в первую очередь нужно вкладываться в себя: прокачивать свои знания, получать информацию и ответы на вопросы, уделять много времени процессу самообразования. Необходимо постоянно развиваться. Фондовый рынок — это то, что заставляет постоянно выходить из зоны комфорта. И он требует брать на себя ответственность, быть очень аккуратным. Инвестиции не прощают отношения к себе как к игре, при этом умеют хорошо вознаграждать тех, кто относится к делу ответственно.

Это же относится и к подходу Турлова в бизнесе. Он не боится узнавать новое и брать на себя ответственность. Это можно проследить по истории Freedom Holding – Турлов основал инвестиционную компанию в 2008 году, в разгар международного финансового кризиса. Первым в России предложил возможность участвовать в IPO международных компаний. В Казахстане создал цифровое кредитование, которому нет аналогов в мире.

Благодаря своему характеру и стремлению Тимур Турлов сумел построить Freedom Holding, который работает уже в 19 странах мира, включая Европу и СНГ. И явно не собирается на этом останавливаться.