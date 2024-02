Посольство КНР заявило, что Китай примет меры по защите компаний от санкций

Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, в том числе экспортные ограничения против 27 новых организаций, говорится на сайте Совета ЕС. Санкции приурочены под вторую годовщину начала полномасштабного военного конфликта на Украине. Экспортные ограничения введены против компаний, которые по оценке ЕС напрямую поддерживают российский военно-промышленный комплекс. "Некоторые из предприятий расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, ~Китай~, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и участвуют в обходе торговых ограничений, другие - российские предприятия, занимающиеся разработкой, производством и поставками электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России", - говорится в пресс-релизе Совета. Против всех организаций будут введены более жесткие экспортные ограничения касательно товаров и технологий двойного назначения. Это первый случай с начала военного военных действий на Украине, когда ЕС вводит ограничения против китайских компаний. Среди них три предприятия с материкового Китая (Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co Limited, Yilufa Electronics Limited) и гонконгская RG Solutions Limited. Им запрещено вести бизнес с европейскими коллегами. Прошлым летом ЕС уже намеревался распространить санкции на пять китайских организаций, но в итоге исключил их после "интенсивного лоббирования дипломатов в Европе и заверений, что китайские фирмы прекратят поставки в Россию", отмечает Южно-Китайская утренняя почта (SCMP). "Мы рады, что китайские компании были исключены из списка, это показывает, что диалог может работать", - комментировал тогда решение ЕС посол КНР в ЕС Фу Цун. СМИ также писали, что заблокировать новые санкции против компаний из КНДР пыталась Венгрия. Кроме того, ~ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт~ товаров, которые "способствуют укреплению промышленного потенциала России". В их числе электрические трансформаторы и компоненты, которые можно использовать для производства дронов. Также к странам-партнерам ЕС (Норвегия и Швеция) в области импорта железа и стали присоединилась Великобритания. Теперь, если европейские компании будут импортировать из Великобритании товары из черных металлов, им не придется документального подтверждать, что сырье происходит не из России. Накануне, после введения новых санкций против России в отношении трех китайских производителей Великобританией, посольство КНР в Лондоне заявило, что Китай примет ответные меры. Китайские дипломаты назвали эти санкции не обоснованными международным правом. "Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы своих компаний", - говорится в заявлении. Другие санкции Под свежие ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц. "Новые списки... нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию, а также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию украинских детей", - уточнил Совет ЕС. Конкретные компании или люди в пресс-релизе не названы. Bloomberg писал, что санкции введут против бывшего охранника президента России и экс-заместителя министра обороны, губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Агентство добавляло, что ЕС постарается нанести удар по судоходным компаниям, которые доставляют боеприпасы из Северной Кореи в Россию. Тем, против кого ввели санкции, заморозят активы, физлицам закроют въезд в ЕС. Европейским гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. В общей сложности санкции ЕС из-за Украины теперь касаются более 2 тыс. физических и юридических лиц, подытожил Совет ЕС. "Мы по-прежнему едины в нашей решимости разрушить военную машину России и помочь Украине выиграть", - подчеркнул представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Позиция Венгрии Венгрия 14 февраля единственная на встрече стран ЕС не проголосовала за новые санкции и заблокировала их, писала британская газета Financial Times. Источник издания рассказал, что Будапешт не устроили включение в санкционный список китайских компаний. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 19 февраля заявил, что из списка убрали все, что мешает интересам страны, поэтому дальше Венгрия не будет препятствовать утверждению нового пакета. "На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысл", - сообщил Сийярто. При этом он добавил, что ЕС действует неверно и "не приближает мир на Украине". Санкции, по мнению министра - это "фиктивная мера", а Евросоюз "продолжает полностью провалившуюся стратегию". "Эти пакеты санкций нанесли ущерб конкурентоспособности Европы, но улучшили конкурентоспособность других мировых экономических игроков", - считает Сийярто.