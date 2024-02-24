Глава ВТБ Костин прокомментировал обвинения США в обходе санкций

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что выдвинутые против него в Соединённых Штатах обвинения в якобы обходе санкций являются беспочвенными.

Ранее агентство Reuters писало, что США предъявили Костину обвинения в якобы нарушении санкций. Кроме того, в рамках дела в США арестовали двух помощников Костина — Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда. В заявлении американского Министерства юстиции говорится, что Костину грозит тюремное заключение по заочно предъявленным обвинениям.

«Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, не обходил никакие санкции», — приводит заявление Костина РИА Новости.

Он добавил, что громкие заявления США нацелены на усиление эффекта от очередного пакета антироссийских санкций. Костин выразил сочувствие задержанным, которые стали жертвой американской провокации.