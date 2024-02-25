Россельхозбанк: карты «Мир» могут не принимать за границей
Россельхозбанк предупредил, что заграничные операторы могут не принимать карты «Мир». Причина — санкции США против российской платежной системы (НСПК). Сообщение банка было распространено в соцсетях.
«Стоит помнить, что решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки могут принимать самостоятельно. Поэтому рекомендуем снять наличные денежные средства, если вы находитесь за рубежом», — сказано в сообщении.
Отмечается, что американские санкции в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри России. Работа карт «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме.
Ранее ЕС принял 13-й пакет санкций в отношении России, включив в черные списки десятки физических и юридических лиц, предприятий и НСПК.