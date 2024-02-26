В курьеры начали брать студентов, женщин и пенсионеров

Службы доставки готовы брать на работу студентов, пенсионеров, женщин. Рекрутеры, похоже, перестали выставлять хоть какие-то ограничения при найме курьеров. Но из-за стремительного роста интернет-торговли их все равно не хватает.

Компаниям все сложнее найти людей, которые смогут доставить покупателям приобретенные товары. Количество откликов на вакансии в логистической сфере снизилось в среднем на 40%, сообщили "Российской газете" в СДЭК. Подавляющее большинство курьеров сегодня - это мужчины, сообщили в ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС.

Раньше логистические компании были нацелены в основном нанять молодых людей 18-37 лет, сейчас на рынке наблюдается смягчение возрастных и гендерных стереотипов, сообщили в СДЭК.

Работающие в сфере доставки организации готовы привлекать женщин, студентов, пенсионеров, и автоматизировать внутренние процессы там, где это возможно.

Сейчас в России трудится 1,2 млн курьеров, сообщили в ассоциации МАКС. Но этого недостаточно. Открытых вакансий для курьеров насчитывается 36 тысяч, посчитали в hh.ru. Однако по одному объявлению могут наниматься десятки сотрудников. В 2024 году дефицит кадров может составить 250-300 тысяч доставщиков. Постепенно он увеличивается. В июне 2023 года МАКС оценивала количество недостающих курьеров в 200 тысяч человек.

Наибольший интерес для компаний представляют курьеры с собственным автомобилем или хорошим опытом вождения.

"Почти по всем регионам России водитель курьер будет в топе вакансий", - говорит Елена Кузнецова, директор института "Яков и Партнеры".

В общей сложности на вакансии курьеров в крупных городах приходится до 7% всех объявлений о работе, посчитали в Авито.Работа.

"Это связано с тем, что крупные игроки интернет-торговли освоили мегаполисы, большинство крупных областных центров, но продолжают осваивать более мелкие города и райцентры. Поэтому курьеров нужно много, во всей стране", - отмечает Кузнецова.

Кроме того, доставку в 2023 году массово начали осваивать крупные ритейлеры. В итоге торговым сетям, которые ранее делали ставку только на магазины, потребовалось большое количество курьеров.

Благоприятную среду для развития интернет-торговли создает высокая доля удаленного и гибридного формата работы, считает директор Северо-Центрального филиала hh.ru Ирина Кортусенко.

Такие сотрудники дома, но у них нет времени ходить по магазинам. Они заказывают домой продукты, товары и готовую еду. Кроме того, доставка открыла новые возможности для категорий, которые и ранее были заинтересованы в том, чтобы товары доставлялись домой, но к этому не была готова инфраструктура: пенсионеры, инвалиды, мамы с маленькими детьми - все они являются постоянными пользователями сервисов покупки товаров с доставкой.

Решить проблему нехватки курьеров компании стараются за счет повышения заработной платы. За год зарплаты выросли на 60%, сообщили в СДЭК. Сейчас средний доход курьера варьируется от 70 до 100 тысяч рублей. При этом те, кто работает на автомобиле, может зарабатывать в два раза больше. Автокурьеры получают в среднем 140 тысяч рублей, в то время как пешие, работающие на электросамокатах и велосипедах - 75-80 тысяч рублей. Это высокий уровень заработка для неквалифицированного персонала, и возможность хорошо зарабатывать привлекает многих.

"Курьерские службы оттягивают кадры из других отраслей", - говорит Елена Кузнецова.

По уровню зарплаты они соревнуются со многими профессиями, в том числе с рабочими, и наиболее распространенными профессиями сферы услуг. Поэтому в курьеры уходит много дворников, продавцов, кассиров, сборщиков заказов.

"Мы слышим истории от клиентов, что в курьеры уходят даже токари", - рассказывает Кузнецова.

Также среди курьеров появляется все больше студентов, которые трудятся в свободное от учебы время. Сейчас около 15-20% курьеров совмещают подработку с учебой.