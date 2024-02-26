В ФАС сообщили о замечаниях к «Яндекс Такси»

У Федеральной антимонопольной службы есть замечания к «Яндекс Такси», заявил замруководителя ведомства Пётр Иванов.

Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, алгоритм ценообразования услуг такси, исходя из которого формируется динамическое ценообразование, не раскрывается компанией в полном объёме.

Иванов добавил, что сейчас ФАС продолжает анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть замечания к компании.