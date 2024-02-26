В Модульбанке стали недоступны переводы в долларах и евро

Денежные переводы в долларах и евро стали недоступны для клиентов подпавшего под санкции США Модульбанка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кредитной организации.

"На текущий момент нет возможности отправлять и принимать переводы. Мы занимаемся поиском альтернативных решений и сообщим, когда будут новости. Напоминаем, что мы не рекомендуем держать остатки в долларах и евро в связи с санкционными рисками", - говорится в сообщении о переводах в долларах и евро.

При этом клиенты банка могут перевести юани в любой банк на территории РФ или Китая без ограничений. Однако за пределы Китая и в Гонконг платежи недоступны.

Остальные локальные валюты и рубли клиенты банка могут переводить в обычно режиме.