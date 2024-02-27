Центробанк не обнаружил случаев хищения средств с QIWI-кошельков

Центробанк России во время проверки не обнаружил случаев хищения средств с электронных кошельков клиентов Киви банка, однако зафиксировал эпизоды их оформления на других людей. Об этом заявила «Интерфаксу» зампред ЦБ России Ольга Полякова.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у Киви банка. Группа компаний Qiwi, комментируя ситуацию, заявила о том, что у Киви банка не было признаков банкротства - это означает, что после ликвидации оставшийся капитал должен перейти российскому бизнесу Qiwi АО «КИВИ».

По словам зампреда ЦБ России Ольги Поляковой, регулятор неоднократно применял меры к банку, однако тот находил новые способы для их обхода.

«Мы не выявили случаев прямого материального ущерба клиентам, например, хищений с их электронных кошельков. Однако мы зафиксировали значительное число случаев, когда банк оформлял кошельки на людей, которые об этом даже не подозревали. А через такие кошельки злоумышленники могут проводить любые незаконные операции, компрометируя ни в чем не повинных людей», - пояснила она.

При этом Полякова добавила, что Киви банк был известен переводами в адрес теневого игорного бизнеса, похищенных средств в пользу подставных лиц, а также другими нелегальными финансовыми услугами.