«Роскосмос» прокомментировал сообщения о продаже непрофильных активов

Роскосмос планирует в 2024 году выставить на продажу несколько непрофильных активов общей стоимостью более 11,4 млрд рублей. Информацию об этом подтвердили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Роскосмос подготовил план продажи непрофильных активов предприятий отрасли на 2024 год. Средства от их реализации будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий. В 2024 году планируется выставить на продажу непрофильных активов (более 150 объектов) на сумму более 11,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Там добавили, что активы размещаются к продаже на ведущих электронных торговых площадках по актуальной рыночной стоимости. Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте Роскосмоса.

В госкорпорации также отметили, что реализация непрофильных активов за прошедший год принесла 6,5 млрд рублей прибыли.