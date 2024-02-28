ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «Гефест», следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

ЦБ уточнил, что по величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе РФ.

Подчеркивается, что банк нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, указанный банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении.

Как уточняется, в связи с «неэффективностью и кэптивным характером» бизнес кредитной организации на протяжении длительного периода являлся убыточным.

Также отмечается, что «Гефест» является участником системы страхования вкладов.