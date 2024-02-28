Чистая прибыль Сбера за 2023 год возросла более чем в пять раз

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года возросла более чем в пять раз, превысив рекордные для группы 1,5 трлн рублей. В четвертом квартале банк заработал 359,7 млрд рублей, следует из сокращенной отчетности банка.

"Чистая прибыль "Сбера" в IV квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд рублей. За 12 месяцев 2023 года "Сбер" заработал 1 508,6 млрд рублей, увеличив чистую прибыль более чем в пять раз в годовом сравнении", - указано в материалах банка.

Чистые процентные доходы за год выросли на 36,8% в годовом сравнении, до 2 564,6 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы составили 763,9 млрд рублей, увеличившись на 9,4%, или на 15,4% без учета конверсионных операций.

"Сбер" заработал рекордную за всю историю группы чистую прибыль в 1 508,6 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,3%. Число наших активных клиентов достигло 108,5 млн человек и 3,2 млн компаний. Поддержка наших клиентов - наш главный фокус: за прошедший год мы выдали 28,7 трлн рублей кредитов, а наш совокупный кредитный портфель вырос на 27%, до 39,4 трлн рублей при сохранении высокого качества портфеля. Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 трлн рублей и увеличился на 4,4 трлн рублей", - приводятся слова главы Сбера Германа Грефа в материалах отчетности.

Резервы и операционные расходы Сбера

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 30,1 млрд рублей в IV квартале и 265 млрд рублей за 2023 год, снизившись на 52,3% в годовом сравнении на фоне улучшения качества портфеля. Стоимость риска составила 0,3% за IV квартал и 0,8% за 2023 год.

Операционные расходы группы составили 924,4 млрд рублей за 2023 год. Рост операционных расходов за 2023 год составил 27,2% на фоне масштабной программы сокращения операционных затрат в 2022 году и высоких темпов роста бизнеса в отчетном периоде.

Кредиты и депозиты

Согласно отчетности, розничный кредитный портфель Сбера вырос на 5,9% за IV квартал и на 29,3% с начала года, до 16,1 трлн рублей. Ипотечный портфель вырос на 8,2% в IV квартале или на 34,9% с начала года и составил 10,2 трлн рублей. Портфель потребительских кредитов снизился на 1,4% в IV квартале до 3,9 трлн рублей, что связано с ужесточением регулирования. С начала года рост составил 10,9%.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,8% за IV квартал 2023 года или на 25,2% с начала года и составил 23,3 трлн рублей.

Средства физических лиц составили 22,9 трлн рублей, показав рост на 7% за IV квартал 2023 года или на 23,8% с начала года.

Средства юридических лиц выросли на 2,7% за IV квартал 2023 года или на 21,2% с начала года до 13,8 трлн рублей.