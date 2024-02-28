Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии

Медиаконгломераты Warner Bros. Discovery и Paramount Global прекратили переговоры о возможном слиянии. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Ранее портал Axios сообщил, что в результате потенциального слияния компаний телеканал CBS News, принадлежащий Paramount Global, мог объединиться с относящимся к Warner Bros. телеканалом CNN. На их основе предполагалось создать глобальный новостной центр.

Источники CNBC отмечают, что в покупке Paramount по-прежнему заинтересована компания Skydance Media, которая принадлежит американскому продюсеру Дэвиду Эллисону. Медиакомпания Comcast Corp. не интересуется покупкой активов Paramount, но рассматривает возможность коммерческого партнерства, например, объединения или слияния стриминговых сервисов Peacock и Paramount+.