Райффайзенбанк ухудшит для клиентов условия хранения евро на счетах

Райффайзенбанк с 13 марта не будет взимать ежемесячную комиссию за обслуживания счетов в евро только при размещении суммы до 5 000 евро, сообщается на сайте банка. С суммы больше будет взиматься комиссия в размере 1% в месяц, но не менее 50 евро. Ранее лимит размещения без комиссии для евро составлял 10 000 единиц.

Кроме того, с 1 по 31 марта 2024 года будут действовать специальные условия по комиссии за проведение трансграничных переводов в евро: 1% от суммы перевода при оформлении в «Райффайзен онлайн» и 1,5% при оформлении в офисе банка. Максимальный размер комиссии в обоих случаях составит до 500 евро. Условия размещения на текущих счетах и переводов других валют остаются без изменений.