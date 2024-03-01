СМИ: Apple хотела купить Tesla

Корпорация Apple рассматривала возможность приобретения автомобильной компании Tesla. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

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По информации источников, корпорация Тима Кука рассматривала такой вариант в тот момент, когда компания планировала начать разработку электрокара. Топ-менеджеры Apple полагали, что купят автомобильный бизнес, а затем интегрируют в готовые машины свои технологии. Однако руководство IT-гиганта решило, что создать свой автомобиль с нуля будет дешевле.

Также стало известно, что в Apple планировали приобрести бизнес Илона Маска и поменять концепцию электромобилей. Если автомобили Tesla имеют функции продвинутого ассистента водителя, то в Apple хотели полностью убрать элементы управления, заменив рулевое колесо в машинах на интерфейс с голосовым помощником Siri. Инсайдеры рассказали, что Тим Кук и бывший главный дизайнер Apple Джонии Айв даже участвовали в тестировании полностью автономного транспортного средства, где роль Siri играл приглашенный актер, который озвучивал голосового помощника.

Журналисты издания напомнили, что в конце 2022 года предприниматель Илон Маск признался, что обсуждал вместе с Тимом Куком возможность поглощения Tesla Apple. По словам Маска, тогда главы компаний не договорились.