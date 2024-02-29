Производитель Viola подал в суд на ФАС

Производитель счёл упаковку конкурента похожей на свою и составил иск после отказа регулятора возбуждать дело.

Из картотеки арбитражных дел следует, что Viola жаловалась региональному управлению ФАС на «Хладокомбинат Партнёр» из-за сходства в дизайне тары.