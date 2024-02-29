В России зарегистрировали товарный знак «Юрий Гагарин»

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Юрий Гагарин». Его правообладателем является дочь советского космонавта Галина Гагарина, следует из документа, имеющегося в распоряжении «Газеты.Ru».

Товарный знак «Юрий Гагарин» охватывает три класса МКТУ: № 9 (автоматы для продажи билетов, 3D-очки, 3D-сканеры, банкоматы, видеокамеры, смартфоны, смарт-часы, смарт-очки, планшеты и другое), № 25 (одежда, обувь, головные уборы, нижнее белье) и № 41 (организация конкурса красоты, обучение гимнастике и обучение дзюдо, услуги оркестров и многое другое).

Список зарегистрированных товаров и услуг в рамках трех МКТУ за товарным знаком «Юрий Гагарин» охватывает около тысячи наименований. В общей сложности на имя Галины Гагариной оформлено четыре товарных знака «Юрий Гагарин» с разными классами международной классификации товаров и услуг.