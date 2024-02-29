Два миллионера отказались от гражданства России

Бывшие участники списка Forbes, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от гражданства России. Об этом со ссылкой на знакомого миллионеров сообщает Forbes. Lenta.ru

По данным издания, в настоящий момент оба бизнесмена являются гражданами Кипра. При этом Баронов на постоянной основе проживает в Швейцарии, а Тимашев — в Соединённых Штатах. RT на русском