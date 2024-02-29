Путин поручил проработать амнистию некрупных компаний

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству совместно с парламентариями проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов.
"Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Что здесь важно? Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути, притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной цивилизованной работе в белую. При этом, подчеркну, никаких штрафов, подчеркиваю это особо, никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет. В этом смысл амнистии. Кроме того, поручаю правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для граждан", - сказал он.
Президент отметил, что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают, что подталкивало бизнес к оптимизации фискальной нагрузки. Однако эффективность бизнеса в России и его качественные показатели должны повышаться, а ситуации, когда компаниям невыгодно набирать обороты, происходить не должно, указал он.
Глава государства также отметил, что малый и средний бизнес способствуют экономическому росту - сегодня его доля в таких отраслях, как обрабатывающее производство, туризм, IT, превышает 21%.
"Ярко заявили о себе сотни новых отечественных брендов. В прошлом году в России зарегистрировано 1,2 млн новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса. Обращаю внимание, это самый высокий показатель за последние пять лет. Люди стремятся начать свое дело, верят в себя, в свою страну и в свой успех. Особо отмечу, что за 2023 год на 20% выросло число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Сегодня их более 240 тыс. Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие 6 лет рост быстрее темпов увеличения ВВП", - сказал Владимир Путин.