Путин поручил проработать амнистию некрупных компаний

"Ярко заявили о себе сотни новых отечественных брендов. В прошлом году в России зарегистрировано 1,2 млн новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса. Обращаю внимание, это самый высокий показатель за последние пять лет. Люди стремятся начать свое дело, верят в себя, в свою страну и в свой успех. Особо отмечу, что за 2023 год на 20% выросло число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Сегодня их более 240 тыс. Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие 6 лет рост быстрее темпов увеличения ВВП", - сказал Владимир Путин.